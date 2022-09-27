Расстрелявший детей в Ижевске мужчина попал на камеру при выходе из своего подъезда

26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на школу №88 в Ижевске, в результате которого погибло 17 человек, попал на камеру видеонаблюдения при выходе из своего подъезда.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. Первой его жертвой стал охранник. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек.

СК открыл уголовное производство по трем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; возбуждение ненависти и вражды.

В республике объявлен трехдневный траур.