Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 6:52

Более 152 тысяч человек привились от гриппа в Удмуртии

Используются отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри»
Источник:kp.ru
Как проходит вакцинация в Удмуртии

Как проходит вакцинация в Удмуртии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 28 сентября в Удмуртии от гриппа привилось свыше 152 тыс. человек, 56 581 из которых являются детьми. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении также отмечается определенная статистика с наиболее и наименее высокими темпами иммунизации среди детей в Удмуртии. Среди лидеров выделяют Завьяловский (2054 чел.) и Балезинский (1812 чел.) районы. Меньше всего случаев прививания детей отметили в Дебесском (137 чел.), Кизнерском (85 чел.) и Юкаменском (125 чел.) районах.

Напоминаем, что прививочная кампания против гриппа будет проходить до 1 декабря 2022 года. Поставить прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства, учебы, работы.