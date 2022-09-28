«Не воевать, а лечить и спасать»: хирург из Ижевска добровольно отправляется на Донбасс

Врач-хирург Сергей Заитов. Фото: ГКБ №6 во «ВКонтакте»

Врач-хирург отделения гнойной хирургии ГКБ №6 Сергей Заитов решил отправиться на Донбасс и принять участие в СВО. Об этом сообщается на странице Городской клинической больницы №6 во «ВКонтакте».

Сергей Андреевич впервые задумался об этом еще в конце весны, после того, как успешно прооперировал беженца из Мариуполя, прибывшего в Ижевск с осколочным ранением.

«Мой долг как врача – позаботиться о том, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми. Мой гражданский долг – защита своего Отечества. Если я могу помочь своей стране, значит должен это сделать», – отмечает врач-хирург.

Мужчина обладает действительно впечатляющим багажом знаний и опыта. В 2004 году Сергей Андреевич окончил Саратовский военно-медицинский институт, а в 2007 году - Военно-медицинскую Академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Первый опыт участия в боевых действиях Сергей Заитов приобрел в Чечне, где он оперировал раненых в военном госпитале. Уже в Ижевске, в отделении гнойной хирургии родной больницы, он не только устранял последствия ножевых ранений, но и ампутировал конечности.

Коллектив ГКБ №6 желает Сергею Андреевичу удачи, здоровья и благополучного возвращения.