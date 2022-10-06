Гороскоп на 7 октября: Козерогов ждут любовные порывы, а Львов – дизайнерские

Прогноз на пятницу для всех знаков Фото: Диля Ахмадишина

Овен

В течение дня Овны будут очень активными и подвижными, так что не стоит удивляться, если им захочется пойти на прогулку или в поход. Не забывайте уделять время своему здоровью, позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Несмотря на завалы по работе, будьте уверены, что со всем справитесь. Совсем скоро ваши труды вознаградятся.

Телец

Тельцы, вы будете чувствовать себя слишком усталыми, чтобы заниматься домашними делами. Так что если вы не хотите остаться голодными, лучше отложите все дела на завтра и позаботьтесь о себе. Во вторую половину дня вам предстоит встретиться с давним другом, с которым вы давно не виделись. Постарайтесь прийти на встречу вовремя, чтобы планы не нарушили свой порядок.

Близнецы

Близнецы, вы не можете точно знать, что вас ждет в будущем, но можете быть уверены в том, что у вас есть запас времени. Подготовьтесь к любым неожиданностям. Если вы не будете держать себя в руках, то рискуете оказаться в ситуации, когда от вас ничто не зависит. В любом случае, вам стоит быть предельно внимательными и постараться избежать ошибок.

Рак

У Раков могут появиться новые интересные проекты, причем они будут иметь отношение к работе. Также появится желание сменить род деятельности. Если вы давно хотели попробовать себя в чем-то новом, сейчас самое время это сделать. Но не забывайте, что перемены – это всегда риск, а потому вам нужно все хорошо обдумать.

Лев

Львам предстоит заняться решением бытовых вопросов. Если у вас есть свой дом, то, вероятно, вам захочется его украсить. В любом случае, у вас будет возможность почувствовать себя дизайнером. Сегодня вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые и оригинальные идеи.

Дева

Девы, вы обретете способность к самозащите. Вы должны научиться говорить «нет» людям и вещам, которые вам не нужны, и говорить «да» тому, что вам необходимо. Будьте честны сами с собой, потому что это единственный способ стать честнее с другими. Вторая половина дня подойдет для решения финансовых вопросов, но не стоит рисковать своей репутацией.

Весы

У Весов день будет полон знакомств, а также произойдут контакты с деловыми партнерами. К вам могут обратиться знакомые, чтобы воспользоваться вашей помощью или предложить сотрудничество. Не отказывайте им, поскольку в будущем это принесет вам немалый доход. Вечер проведете в компании близких друзей.

Скорпион

День у Скорпионов будет полон энергии и движения. Для достижения целей вы будете использовать как умственные, так и физические силы. В целом, день будет плодотворным, поскольку запланированные дела будут выполнены в срок. Вечером вас будет ждать приятный сюрприз.

Стрелец

Стрельцы, старайтесь избегать скандалов и интриг, поскольку есть вероятность оказаться в неловкой ситуации. Также вы будете очень активны. Постарайтесь использовать свой потенциал с толком, тогда у вас получится все. Однако не забывайте, что ваши силы могут закончиться, задумайтесь над распределением энергии и времени.

Козерог

Козероги, в этот день вы будете полностью открыты для любви. Не бойтесь признаться в своих чувствах, возможно, ваши слова приведут к началу чего-то светлого. Придумайте оригинальный способ показать любовь своему избраннику. Не переживайте, Купидон будет на вашей стороне.

Водолей

Водолеи, вам может показаться, что ваш любимый человек ведет себя несколько странно, а порой и вовсе не понимает ваших намеков. Не переживайте, вы обязательно найдете общий язык. Во вторую половину дня вы многого добьетесь, если не будете взваливать на себя решение всех проблем. Попросите помощи у близких, они вам точно не откажут.

Рыбы

Рыбы будут пребывать в двойственном настроении. С одной стороны, вы наконец-то почувствуете себя свободными и независимыми, чтобы насладиться своей жизнью во всей ее полноте. Но также все будет вокруг напоминать о том, что вы не только свободны, но и одиноки. Если вы хотите, чтобы эта двойственность отразилась на вашем настроении, постарайтесь не давать волю своим эмоциям.

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