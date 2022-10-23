Гороскоп на 24 октября: Стрельцам пора начать капризничать, а Рыбам оформлять патент

Звезды уже знают что вас ждет в понедельник Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Инициатива с вашей стороны может не принести плоды, однако может привести к совершенно неожиданному финалу. Будьте осторожнее в своих действиях, а важные решения лучше отложить на другой день.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня поможет искренность в мыслях и действиях. Не пытайтесь надеть маску или притвориться другим человек, ведь вас все равно разоблачат.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит отпустить ситуацию и взять минутку на отдых. Отвлекитесь от чужих жизненных поворотов и дайте себе время на восстановление.

РАК

Раки ступят на тропу взаимопонимания и принятия, которые помогут вам решить давние вопросы и конкретные задачи, над которыми вы давно и безрезультатно бились. Звезды рекомендуют не упускать момент и порадовать себя вкусным ужином в кругу семьи. Будьте уверены, эта встреча не пройдет напрасно.

ЛЕВ

Львам стоит занять позицию слушателя и задавать больше уточняющих вопросов. Так вы порадуете собеседника, а сами узнаете много интересного. Звезды говорят, что ваша душевная чуткость обязательно окупится.

ДЕВА

Девам многие говорили, что стоит держать эмоции под контролем, иначе может возникнуть неприятная ситуация. Сегодня сдержать душевный порыв не будет никаких шансов, впрочем не стоит расстраиваться. Возможно, нестандартная ситуация приведет к интересному знакомству.

ВЕСЫ

Весам лучше провести время с близкими людьми. Именно сегодня вам потребуется ощущение безопасности, тепла и уюта. Поддержка близких будет очень важна.

СКОРПИОН

Звезды говорят, что Скорпионам пора помечтать о большом и великом, а потом составить план по захвату мира. Не стесняйтесь привлекать к его исполнению ваших близких людей, ведь они уже знают тех, кто поможет вам реализовать задуманное.

СТРЕЛЕЦ

Звезды говорят, что Стрельцам сегодня стоит покапризничать. Близкие воспримут вашу минутную слабость с должным пониманием, а кто-то особенный и вовсе удовлетворит озвученный запрос. Вы заслужили!

КОЗЕРОГ

Сегодня у Козерогов могут возникнуть сложности в отношениях, ведь друзья могут вас не понять. Звезды советуют обернуться назад и встретить людей из прошлого, которые дадут вам новую почву для размышлений.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи примут безумное решение, которое приведет к еще более безумному поступку. Он-то вас и порадует. Вы буквально будете выпрыгивать из штанов, чтобы все успеть, а время подстроится под ваш боевой настрой. Только помните, что самое главное – вовремя остановиться.

РЫБЫ

Богатое воображение и необыкновенные способности сегодня объединятся, чтобы создать что-то уникальное. Ловите момент, чтобы придумать что-то новое и необъяснимое. Возможно, пора узнавать, как оформить патент?

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Финансовый эксперт дал жителям Удмуртии советы по инвестированию средств и экономии

Дизельное топливо в Удмуртии подорожало