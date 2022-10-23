Финансовый эксперт дал жителям Удмуртии советы по инвестированию средств и экономии

Для снижения рисков необходимо комбинировать разные инструменты Фото: Архив «КП» в Ижевске

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал RT о рациональном инвестировании средств, а также поделился советами по их сбережению. Так, по словам эксперта, для вложений необходима психологическая подготовка.

Как отметил Максим Глазков, в первую очередь инвестиции – это риск, поскольку можно или получить меньше прибыли, чем обычно, или вообще потерять вложения. «Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы», – заявил эксперт.

Из инструментов для вложений специалист порекомендовал облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене. Отмечается, что этот способ инвестирования менее рискованный, чем акции. В ближайшие несколько лет высока вероятность роста на рынке облигаций.

Вместе с тем, по словам Максима Глазкова, если вы готовы к еще более долгосрочным инвестициям, то хорошим вариантом станет покупка недвижимости. «Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. Вероятно, что дисконт может быть еще больше. Покупать лучше готовое жилье или на финальной стадии строительства», – рассказал специалист.

Касательно сбережений эксперт дал совет по анализированию даже небольших трат. По его словам, только на пакеты люди могут тратить до 5 тыс. руб. в год. При этом потраченная тысяча рублей в будущем не принесет вам ничего. Однако если вы ее инвестируете, то получите прибыль в виде процентов, дивидендов или от роста стоимости актива.

«Часто эксперты рекомендуют откладывать треть от дохода. Сегодня это мало – лучше тратить эту треть на свои нужды, а остаток инвестировать. Через десять лет вы поблагодарите себя за это», – подчеркнул аналитик.

Вместе с тем для снижения рисков необходимо комбинировать разные инструменты. «Например, часть можно держать в валюте дружественных стран, другую часть – во вкладах, еще одну долю – в акциях. Так вы максимально обезопасите свой инвестиционный портфель от снижения стоимости», – заключил Максим Глазков.

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