Четырех погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих похоронили в Удмуртии

Семьям погибших военнослужащих в полном объеме оказывается помощь Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 23 октября, в Удмуртии похоронили четырех военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Со всеми военными почестями в республике похоронили младшего сержанта Юрия Слободина, ефрейтора Максима Белкина, старшего лейтенанта Михаила Кузьмина и рядового Кирилла Пономарева.

За проявленный героизм ефрейтора Максима Белкина представили к Ордену Мужества, государственную награду также посмертно получит старший лейтенант Михаил Кузьмин.

Семьям погибших военнослужащих в полном объеме оказывается помощь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Финансовый эксперт дал жителям Удмуртии советы по инвестированию средств и экономии

Дизельное топливо в Удмуртии подорожало