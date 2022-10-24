Более 10 тысяч билетов в учреждения культуры приобрели жители Удмуртии по Пушкинской карте в новом сезоне

655 билетов купили в Удмуртскую госфилармонию с начала сезона Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С начала нового театрального сезона в республике по «Пушкинской карте» купили около 9 500 тысяч билетов на спектакли и 655 билетов в Удмуртскую государственную филармонию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы видим большой рост интереса молодых людей к своей культуре и истории. То, как активно они пользуются Пушкинской картой, лучшее тому подтверждение. Карта – отличный способ повысить доступность культурных событий для молодежи Удмуртии», – подчеркнул министр культуры республики Владимир Соловьев.

В сообщении также отметили, что наибольшую популярность в русском драматическом театре Ижевска завоевал спектакль «Отрочество». А в драмтеатре Сарапула – премьера «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». Спектакль поставили по проекту «Культура малой Родины». В кукольном театре Ижевска интерес зрителей вызвало «Дело трех поросят».

В целом в Удмуртии к проекту «Пушкинская карта» подключили 152 организации, в том числе все 14 муниципальных кинозалов. Карта доступна для всех молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В этом году на их счет поступило 5 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое сотрудников автосервиса в Удмуртии вывезли из гаражного кооператива чужую «Хонду» и разобрали на запчасти

Дожди с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Ижевске 24 октября

Четырех погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих похоронили в Удмуртии

Видео: битву за арбузы устроили жители Ижевска на тематическом празднике