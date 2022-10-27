Стоит ли менять полис при смене названия страховой компании?

Фото: архив редакции

Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» («КАПИТАЛ МС») до 2018 года имела наименование ООО «Росгосстрах-Медицина». С новым наименованием компания продолжила свою стабильную работу на территории Удмуртской Республике и на сегодня обеспечивает обязательное медицинское страхование (ОМС) в отношении всех своих застрахованных лиц.

Все полисы ОМС, выданные компанией от имени Росгосстрах-Медицина, являются бессрочными, продолжают действовать и обязательной замене не подлежат. Запомните: если кто-то говорит Вам что-то иное – это мошенник, который намеренно вводит Вас в заблуждение!

«КАПИТАЛ МС» может оказать реальную помощь в получении бесплатной медицинской помощи в необходимом для Вас объеме, в нужное Вам время, в удобном для Вас месте, в том числе организовать запись на прием к врачу.

По полису ОМС Вы можете получить не только бесплатное лечение, но и пройти профилактические обследования в объеме, гарантированном государством. Где и как это можно сделать Вам разъяснят в «КАПИТАЛ МС».

В компании КРУГЛОСУТОЧНО ведут прием обращений граждан, а также осуществляют контроль качества оказанной Вам медицинской помощи, в том числе по жалобам.

Защита ваших прав в сфере охраны здоровья – это для компании не просто законодательная функция, это главный приоритет в ее работе!

Вы можете самостоятельно проверить действительность Вашего полиса ОМС особенно если кто-то уверяет вас, что полис прекратил свое действие.

Для этого Вы можете:

- обратиться в «КАПИТАЛ МС» по телефонам Контакт-центра: (3412) 51-32-38; 51-32-28, 8-800-100-81-02 (бесплатный по России)

- обратиться на сайт ТФОМС УР по ссылке: (tfoms18.ru)

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