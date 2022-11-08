Депутат Госсовета Удмуртии отправился обучать мобилизованных бойцов управлению беспилотниками

Фото: Вячеслав Девятов в «ВКонтакте» @retanak

Депутат Госсовета Удмуртии, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Вячеслав Девятов отправился в Вольск для помощи мобилизованным бойцам из нашей республики. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Целью его поездки стало обучение мобилизованных управлению беспилотными летающими аппаратами или БПЛА.

«Тема БПЛА сейчас очень актуальна и вызывает среди бойцов большой интерес. Более 400 человек изъявило свое желание пройти обучение», – подчеркнул Девятов.

Фото: Вячеслав Девятов в «ВКонтакте» @retanak

Основам работы с БПЛА обучают всех желающих. Но для более тщательной подготовки был создан специальный отряд. Они будут учиться управлению высокоточными дронами «Камикадзе».

Помимо управления, солдатам также объясняют, как ремонтировать технику, противостоять противнику, вести разведку и наводить артиллерию. В ходе обучения используются практики, которые применяют бойцы на линии фронта.

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