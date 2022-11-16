Жителя Пермского края осудили за кражу из газетного киоска в Ижевске

Злоумышленник проник в киоск и украл оттуда телефон и планшет
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске осудили мужчину из Пермского края, который в сентябре 2022 украл мобильный телефон и планшет из газетного киоска в центре города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
После проникновения в киоск и кражи мужчина пытался сдать имущество в ломбард. Его попытки оказались безуспешны, и он написал явку с повинной.
Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение). Суд назначил ему наказание в виде 1 года и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.
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