В доме на Ипподромной улице в Ижевске обрушился потолок

Фото: сайт СУ СК России по Удмуртии

12 ноября в жилом доме на Ипподромной улице в Ижевске обрушился потолок. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по этому поводу организована доследственная проверка.

Информация была опубликована в соцсетях. Согласно публикации, дом признали аварийным, но управляющая компания не принимала никаких мер по ремонту крыши.

В рамках доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

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