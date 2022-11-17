Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина будет рожать своего первенца в Ижевске

Спортсменка ответственно подходит к беременности Фото: Архив КП

Призер Олимпийских игр, биатлонистка из Можги Ульяна Нигматуллина сообщила о том, что будет рожать в столице Удмуртии. Этим она поделилась в разговоре с Дмитрием Губерниевым, Дмитрием Заниным и Ильей Трифоновым, когда они позвонили спортсменке во время записи подкаста.

«Беременность проходит легко и непринужденно. Я отходила уже первый триместр, когда я просто хотела лежать в темной комнате, закрыв глаза и реветь из-за гормонов», - поделилась биатлонистка.

Тем не менее сейчас Нигматуллина чувствует себя прекрасно. Спортсменка старается поддерживать себя в хорошей форме. Она даже участвовала в сборах с командой Удмуртии, несмотря на то, что в этот момент уже находилась на 6 месяце беременности.

Биатлонистка также отметила, что ищет и читает много информации о родах. Она подчеркнула, что подходит к беременности, как к соревнованиям: «Мне надо все знать, все уметь». Благодаря полученным знаниям спортсменка совсем не волнуется, есть только чувство ответственности.

Нигматуллина рассказала, что своего первенца будет рожать в Ижевске. Спортсменка также отметила, что ей очень нравится, как с ней обращаются местные врачи.

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