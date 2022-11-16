За 2022 год в Удмуртии отремонтировали 29 больниц и закупили более 200 единиц техники

Несколько проектов перенесли на следующий год Фото: Архив КП

В Удмуртии за 2022 год отремонтировали 29 больниц, а также закупили более 200 единиц техники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова в прямом эфире ЦУР.

«Самой большой и главной целью является увеличение продолжительности жизни наших людей. За период 22 года у нас есть определенные достижения», – подчеркнула Якимова.

В больницы республики закупили свыше 200 единиц техники, из них только 67 тяжелые. Это маммографы, мрт, рентгеновские аппараты, флюорографы и тд. Кроме того, все районные больницы укомплектовались новым автотранспортом - это 228 машин. В первую очередь, это означает повышение оперативности врачей. Теперь медики могут быстрее доезжать из больницы до больных и наоборот.

Помимо этого в 29 больницах был проведен капитальный ремонт. Например, в инфекционном корпусе детской больницы в Ленинском районе Ижевска. Якимова подчеркнула, что теперь в клинике стало уютнее и красивее, а также повысилось качество обслуживания. Кроме того, обновили все дороги на территории больничного городка.

И.о. министра здравоохранения республики поделилась, что несколько запланированных объектов отложили на следующий год. Это произошло из-за выявленных в момент прохождения экспертизы дефектов.

В целом, на ремонт больниц в этом году было выделено полмиллиарда рублей. напоминаем, что до конца года в Удмуртии построят еще две поликлиники.

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