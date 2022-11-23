Просроченной овсянкой кормили школьников в Удмуртии

Ряд продуктов, попадавших на стол к школьникам, хранили неправильно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 4 школах Балезинского района Удмуртии нарушались условия хранения пищевых продуктов в пищеблоках, об этом сообщает республиканская прокуратура.

Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства образовательными учреждениями показала, что картофель, морковь, капуста, репчатый лук, рисовая крупа, а также мясо хранились в ненадлежащих условиях. В одной из школ продовольственный склад не был обеспечен термометром и гигрометром, то есть условия хранения даже не отслеживались.

Кроме того были обнаружены лук и рисовая крупа без необходимой маркировки. А еще на стол к детям попадали пшенка и овсяные хлопья «Геркулес», у которых истек срок годности.

Прокурор Балезинского района внес соответствующие представления руководителям школ, а также возбудил дела об административных правонарушениях. Известно, что сейчас нарушения устранены, а допустившие их лица привлечены к ответственности.

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