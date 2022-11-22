Минздрав прокомментировал случай с выброшенной вакциной рядом с городской поликлиникой № 6 в Ижевске

Фотографии выложили в городской паблик Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat

В этот понедельник в сеть попали фотографии с выброшенным пакетом вакцины против гриппа. Минздрав Удмуртии прокомментировал эту ситуацию.

В пакете находилась неиспользованная вакцина против гриппа «Совигрипп». Сотрудники министерства проверили территорию поликлиники, но выброшенной вакцины не так и не нашли.

Главный внештатный специалист Минздрава республики по вакцинопрофилактике Корякина Е.А. сверила списки полученной поликлиникой вакцины с тем, что хранилось в холодильниках больницы. Недостачи не было.

Минздрав также проверил 5 подведомственных больниц, в которые тоже поступила эта вакцина. Там также не было пропавших единиц ампул.

Результаты проведенной проверки отправят в правоохранительные органы для того, чтобы найти человека, который выложил ложную информацию в интернет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонисты из Удмуртии Валерия и Рустам Каюмовы впервые стали родителями

Переход на оплату отопления «по факту» в Ижевске: как понять, что платежки слишком высокие, и как решить проблемы

Рейды по охране новогодних елей от незаконных вырубок начались в Удмуртии