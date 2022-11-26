В окрестностях Ижевска зафиксирован рекордный для конца ноября уровень снега

Ижевск несколько дней борется с последствиями снегопадов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Выросшие к концу ноября сугробы и образовавшиеся на дорогах заносы за последние дни стали одним из главных предметов обсуждения среди жителей Ижевска. Но оказывается, уровень снега стал не просто высоким, а рекордно высоким.

Как сообщил наш постоянный эксперт старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, в окрестностях Ижевска близ реки Позимь сугробы к 26 ноября достигли высоты 36 см и более. За 20 лет, в течение которых эколог наблюдает за погодой, такого еще не бывало в это время. Наоборот, случалось, что к 20-м числам ноября снег сходил полностью.

«Поскольку снега много, и он продолжает идти, я решил посмотреть, какова многолетняя динамика снегонакопления на конец ноября. В этом году у нас однозначный рекорд! С утра на Позими было 36 см. Что касается прошлых лет, то аномальным можно считать полный сход снега к концу ноября в 2008-2009 гг», – комментирует Дмитрий Адаховский.

График предоставил старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский

По словам специалиста, такая высота снежного покрова больше характерна для декабря. Но для природы сугробы в ноябре – благо. Растения лучше переносят именно снежные зимы.

Обильные осадки на территории республики гидрометцентр Удмуртии связывает с активным циклоном 23 и 24 ноября. Также синоптики обещают, что сегодня, в ночь на 27 ноября, интенсивность снегопада уменьшится.

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