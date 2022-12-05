Юниорская сборная Удмуртии по биатлону пропустит всероссийские соревнования из-за отсутствия финансирования

Спортсмены отправились домой Фото: Архив КП

Сегодня, 5 декабря, юниорская сборная Удмуртии должна была выехать на первый этап юниорских стартов. Но из-за отсутствия финансирования от региона нашей команде придется пропустить всероссийские соревнования.

До этого спортсмены находились в Тюмени на «вкатке» и готовились к выезду в Ханты Мансийск. Сейчас они вынуждены отправиться домой в Удмуртию.

Тренеры и сами атлеты рассматривают вариант перехода в другие сборные.

Напомним, что с 4 по 6 октября в Ижевске проходил турнир по биатлону, организаторы которого не закупили для соревнования пули.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ГКБ № 2 города Ижевска появились две новые лапароскопические стойки

Погода в Ижевске 5 декабря: небольшой снег и до -11 градусов

В питомниках Удмуртии выращивается более 64 миллиона сеянцев