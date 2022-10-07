«В этом нет ничего страшного»: турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы

В турнире участвовали юноши и девушки 15–18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что соревнования по биатлону в Ижевске прошли без стрельбы потому что организаторы не успели купить патроны. Об этом рассказали RT.

С 4 по 6 октября в Удмуртии прошли региональные соревнования по биатлону «Кубок памяти ЗТ СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко». В турнире участвовали юноши и девушки 15–18 лет.

«Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, дистанции преодолевали без стрельбы», — пояснил Черезов.

Глава Федерации биатлона региона также подчеркнул, что соревнования все равно нужны и они должны восприниматься, как праздник.

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