Властям Ижевска пришлось отказаться от расширения улицы Авангардная

Часть предназначенной для расширения территории является придомовой
Фото: Архив КП
Вот уже который год ижевчане жалуются на пробки на перекрестке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 7 декабря проведет прямой эфир, на котором будет отвечать на вопросы жителей республики. Ижевчане решили воспользоваться возможностью и напомнили об обещании расширить Авангардную улицу в 2021 году.
На запрос откликнулась администрация Ижевска. Как оказалось, проблема не решается из-за проблем в общении с местными жителями. Часть предназначенной для расширения территории является придомовой.
«Собственники мкд не дали согласие на перемежевание, поэтому реализация проекта приостановлена», – объяснили в администрации.
Собираются ли власти искать альтернативные решения проблемы пока не известно.
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