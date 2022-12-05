Властям Ижевска пришлось отказаться от расширения улицы Авангардная

Часть предназначенной для расширения территории является придомовой Фото: Архив КП

Вот уже который год ижевчане жалуются на пробки на перекрестке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 7 декабря проведет прямой эфир, на котором будет отвечать на вопросы жителей республики. Ижевчане решили воспользоваться возможностью и напомнили об обещании расширить Авангардную улицу в 2021 году.

На запрос откликнулась администрация Ижевска. Как оказалось, проблема не решается из-за проблем в общении с местными жителями. Часть предназначенной для расширения территории является придомовой.

«Собственники мкд не дали согласие на перемежевание, поэтому реализация проекта приостановлена», – объяснили в администрации.

Собираются ли власти искать альтернативные решения проблемы пока не известно.

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