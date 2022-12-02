Глава Удмуртии проведет прямую линию с жителями 7 декабря

Глава расскажет об итогах этого года и планах на следующий. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

7 декабря в 15:00 глава Удмуртии Александр Бречалов выйдет в эфир и проведет прямую линию для жителей региона. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Глава будет отвечать на вопросы жителей Удмуртии. А также расскажет им о итогах 2022 года и планах на 2023.

Бречалов также подчеркнул, что разговор будет открытым. Задать вопрос можно через личные сообщения с главой ВК или в комментариях под постом на его странице. Также можно позвонить по телефону 122. В будни телефон работает с с 8:00 до 19:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

Прямой эфир будет транслироваться в соцсетях.

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