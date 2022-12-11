Более 70 единиц техники чистили Ижевск от снега в ночь с 10 на 11 декабря

За минувшую неделю на снегосвалку из Ижевска вывезли более 60 тыс. куб. м снега Фото: Эдуард КАРИПОВ

В связи с сильными снегопадами, которые, по прогнозам, закончатся не раньше 13 декабря, дорожные предприятия Ижевска перешли на интенсивный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.

В субботу, 10 декабря, городские магистрали чистили 74 единицы техники, ночью также должны были работать более 70 единиц. Всего за минувшую неделю на снегосвалку из столицы Удмуртии вывезли свыше 60 000 кубометров снега.

Во время уборки приоритет остается за улицами, по которым курсирует общественный транспорт, лишь затем техника приступает к очистке межквартальных проездов, тротуаров и частного сектора. Работа техники отображается по ссылке.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, где они могут помешать уборке. Также в период снегопадов жителей просят воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

Ранее мы уже рассказывали о том, куда нужно обращаться, если с уборкой снега возникают проблемы.

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