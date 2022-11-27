Куда жителям Удмуртии обращаться с жалобами на снег на дорогах?

Республика уже неделю борется с последствиями снегопадов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За последнюю неделю в Удмуртии прошло 2 мощных снегопада, с последствиями которых столкнулся каждый житель республики. Выросшие до рекордно больших размеров сугробы стали одной из самых обсуждаемых тем. Но что же делать, если вас не устраивает качество уборки снега или даже ее отсутствие на дорогах?

По информации МЧС Удмуртии, есть целых три организации, в которые вы можете обратиться.

Если вы столкнулись с некачественной уборкой снега на дороге федерального значения – ФКУ УПРДОР «Прикамье», то вам стоит обратиться по телефонам: тел. 8(342)244-90-81, сот. 8-932-331-79-94.

Если вас не устраивают дороги регионального и межмуниципального значения, то тогда вам нужно позвонить в Министерство транспорта Удмуртии по тел. 8(3412)902-357.

И наконец, в случае плохой уборки снега на дорогах местного значения, звоните в ЕДДС муниципального образования. Телефон ЕДДС своего района вы можете узнать здесь.

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