С последствиями снегопадов в Ижевске будут бороться после их окончания

Вывозить большую часть снега с улиц Ижевска ориентировочно начнут со вторника Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 11 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев обратился к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на общественном транспорте из-за сильных снегопадов, а также учитывать ситуацию на дорогах завтра, по пути на работу. Видео градоначальник разместил на официальной странице ВКонтакте.

«Хочу сказать, что по прогнозам пока не предвидится прекращение снега. И сегодня, и завтра достаточно большое количество снега еще выпадет. Поэтому ликвидировать последствия снегопада мы будем уже по окончании. Расширение улиц – то, о чем многие из вас пишут мне. Естественно, в тот момент, когда происходит расчистка и образующийся снежный вал отбрасывается на обочину, говорить о расширении улиц пока не приходится, этим также будем заниматься по окончании снегопада», – заявил Олег Бекмеметьев.

Таким образом, вывоз основной части снега начнется не ранее вторника. Также глава Ижевска напомнил, что в периоды непрерывного снегопада дорожные службы делают главный акцент на магистрали, по которым движется общественной транспорт, чтобы его движение не оказалось парализовано в критический момент.

Что касается частного сектора, то туда, в большинстве случаев, техника сможет зайти только в понедельник, так как сейчас вся она сконцентрирована центральных улицах и межквартальных проездах.

Напомним, вчера днем и этой ночью на улицах Ижевска работали более 70 единиц техники.

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