Гороскоп на день: 12 декабря Тельцы приведут окружающих в замешательство, а Рыбы вернуться к забытому хобби

Прогноз на понедельник для всех знаков зодиака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник, 12 декабря.

Овен

Наконец-то удача на вашей стороне! Но будьте аккуратнее со своими желаниями – они могут сбыться. Как следует думайте, прежде чем что-то сделать или сказать.

Телец

Ваше недавнее поведение кого-то привело в замешательство, а кого-то заставило взглянуть на вас другими глазами. Может быть, это и хорошо, но рановато вы раскрыли все свои карты.

Близнецы

Вам необходимо предпринимать активные действия, чтобы достичь желаемого результата. Это как раз такой период, когда выкладываться следует по полной.

Рак

Вы сегодня будете весь день под чьим-то пристальным вниманием. Не нужно паранойи, похоже, вы просто кое-кому нравитесь. Сделайте шаг навстречу, проявите доброжелательность – и не пожалеете.

Лев

Сконцентрируйтесь на долгосрочных планах и распишите все для себя максимально подробно. Возможно, вас ждут существенные затраты, но они окупятся.

Дева

Тот редкий момент, когда вы тратите деньги действительно по делу. Вы приобретете что-то, что облегчит вам жизнь и быт либо добавит в ваш дом комфорта.

Весы

Постарайтесь сегодня ни с кем не конфликтовать, вы рискуете «перегнуть палку» и выставить себя в невыгодном свете. Тогда даже то, что вы являлись пострадавшей стороной, не спасет положения.

Скорпион

Вам будет весьма полезно прогуляться и подышать свежим воздухом. Добавьте в свой размеренный жизненный уклад физических нагрузок.

Стрелец

Начальство подкинет вам срочных задач, и вам придется немало исхитриться, чтобы все успеть. Попробуйте найти себе помощников и делегировать часть обязанностей. Вам не откажут – особенно те, кому вы тоже когда-то помогли.

Козерог

Вы стоите не распутье. Прислушайтесь к своим ощущениям, и ваша интуиция вас не подведет. Но после того, как произойдут изменения, уже потребуется подключать логику, чтобы понять, как действовать в новой ситуации.

Водолей

Звезды советуют сегодня задвинуть работу и провести больше времени с близкими. Возможно, в последнее время вы слушаете их, но не слышите. Есть риск пропустить что-то важное.

Рыбы

У вас внезапно найдется время для вашего давно позабытого хобби. Дерзайте, вспоминайте, вам нужно это переключение. За любимым делом вас могут посетить очень нужные мысли.

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