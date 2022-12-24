Предприниматель из Удмуртии помогает бойцам в зоне специальной военной операции

Галина Максимова помогает военнослужащим вместе с предпринимателями Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Открытую студию радио «Адам» (12+) посетила предприниматель из Кизнерского района Удмуртии. Галина Максимова – руководитель и основатель благотворительного фонда “Добрые сердца».

С начала военной операции она сотрудничает с командованием войсковой части по оказанию помощи помощи. Вместе с ней к движению присоединилось более 500 предпринимателей республики.

«Первое желание изначально было таким, что нужно чем-то помочь. С начала всех действий из Кизнера отправили единственный полк в зону СВО. Потом я приехала к командиру части, сказала что я – предприниматель и хочу помочь не тушенкой всякой, а адресно и предметно. Считаю, раз мы занимаемся таким делом, это значит, что мы можем помочь колоссально», – рассказала Галина.

Открытая студия радио «Адам» проходит при поддержке правительства Удмуртской Республики.

Памятные сувениры и подарки для военнослужащих можно принести до 19:00 в ТРК «Петровский». Дополнительно будет проходить сбор подарков до 26 декабря включительно в ТРЦ «Молл Матрица»: в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00. Также можно принести сувениры в ТРК «Петровский»: в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00.

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