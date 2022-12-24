Военнослужащим в зоне СВО отправили посылки из Удмуртии

Анна Широких курирует движение «Шьем для наших» в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

В рамках Открытой студии радио «Адам» (12+) наших коллег посетила Анна Широких, волонтер сообщества «Шьем для наших».

Это движение рукодельниц со всей России, к нему присоединились и девушки из нашей республики. Они шьют комфортную, качественную одежду для наших защитников.

Сегодня в сообществе Удмуртии – уже 280 мастериц из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Якшур-Бодьи.

Анна – мама троих детей, которая, к тому же, любит шитье. Именно это хобби стало для нее основным. Она взяла под свое руководство группу «Шьем для наших», где для военнослужащих шьются различные вещи: от спальных мешков до балаклав и толстовок.

Девушка рассказала, что бойцам из Удмуртии в Белгород отправили четыре посылки весом более двух тонн. Внутри – толстовки, термобелье, халаты и другая теплая одежда.

«Идея возникла от блогера из Перми. Ребятам нужна теплая одежда. В нашей республике движение возглавила я на добровольных началах. Сейчас у нас в насчитывается более 500 человек, которые занимаются разными делами: развозят, шьют, кроят, вяжут», – рассказала Анна о деятельности внутри движения.

Сегодня с 10 до 19:00 в ТРК «Петровский» проходит Открытая студия радио «Адам». Приняв участие в «Хороводе подарков», вы сможете оставить памятный подарок для наших военнослужащих.

Дополнительно прием подарков будет осуществляться в воскресенье и понедельник. Открытая студия проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики

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