29-летний житель поселка Балезино в Удмуртии заколол ножом 19-летнего шурина

Убийство произошло на почве пьяной ссоры Фото: Амир Закиров

Жителя поселка Балезино осудили за убийство шурина, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Как было установлено следствием и судом, трагедия произошла на почве пьяной ссоры. В ночь с 9 на 10 апреля 2022 года 29-летний осужденный выпивал вместе с 19-летним братом своей супруги. Мужчины повздорили, и зять ударил шурина ножом. Молодой человек скончался на месте от полученных повреждений.

Виновному суд назначил 8 лет и 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, однако приговор в законную силу еще не вступил.

Известно, что мужчина уже был судим ранее, но по какой статье – не уточнялось.

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