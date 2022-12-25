В рамках Всероссийской акции #МыВместе для бойцов СВО в Удмуртии собрали 50 коробок новогодних подарков

Сбор подарков для военнослужащих из Удмуртии продолжается до 26 декабря Фото: Мария Бакланова

В столице Удмуртии продолжается Всероссийская акции #МыВместе, в рамках которой любой желающий может поддержать бойцов специальной военной операции новогодним подарком.

Многие ижевчане принесли теплые вещи Фото: Мария Бакланова

В субботу, 24 декабря, в ТРК «Петровский» весь день работала Открытая студия радио «Адам» (104,5 FM, 12+), при ней находился пункт приема, где ижевчане могли оставить для защитников, пребывающих в зоне СВО любые вещи, напоминающие о доме и родных и создающие уютную, праздничаю атмосферу: сувениры, теплую одежду и открытки с добрыми словами.

Ижевчане смогли поздравить друг друга с наступающим Новым годом и обменться подарками Фото: Мария Бакланова

Подобные пункты работают во всех городах республики. Как рассказала координатор акции #МыВместе в Удмуртии Анна Наумова, жители региона все вместе уже собрали 50 коробок подарков. Подарки продолжают нести и сегодня. Завтра, 26 декабря, тоже есть возможность отправить военнослужащим открытку или сувенир.

Фото: Ольга Прохорова

Напомним, 24 декабря в гостях у Открытой студии побывала Анна Широких, мама троих детей и волонтер сообщества «Шьем для наших». Она рассказала, как увлечение шитьем помогло объединить почти 300 мастериц со всей Удмуртии. Теперь они сообща изготавливают спальные мешки, толстовки и балаклавы для бойцов СВО.

Анна Широких, волонтер сообщества «Шьем для наших» Фото: Мария Бакланова

Также студию посетила Галина Максимова, предприниматель из Кизнерского района. Это основатель и руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца», объединившего более 500 предпринимателей Удмуртии. Галина Максимова с начала военной спецоперации сотрудничает с командованием войсковой части по оказанию адресной помощи бойцам.

Кроме того, в гостях Открытой студии побывали волонтеры проекта по сбору подарков мобилизованным и родственники военнослужащих из Удмуртии.

Галина Максимова, основатель и руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца» Фото: Мария Бакланова

Открытая студия прошла при поддержке правительства Удмуртии. Сбор подарков продолжается. Их централизованно отправят военнослужащим Удмуртии 27 декабря.

Время работы пунктов:

Ижевск:

До 26 декабря включительно, ТРЦ «Молл Матрица», в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00;

До 26 декабря включительно, ТРК «Петровский», в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00.

Глазов:

25 декабря, пл. Свободы, ТЦ «Пассаж» с 11:00 до 19:00;

26 декабря, пл. Свободы, ТЦ «Пассаж» с 15:00 до 19:00.

Сарапул:

До 26 декабря, ДК «Электрон» (ул. Калинина, 5) с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, МБУ «Молодежный центр» (ул. Фрунзе, 18) с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, МБУК ДК «Радиозавода» (ул. Гоголя, 30а) с 12:00 до 19:00.

Можга:

До 26 декабря, ТЦ «Рояль» с 11:00 до 16:00.

Воткинск:

До 26 декабря, ТЦ «Айсберг» с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, ЦГДБ им. Е. Пермяка с 10:00 до 18:00.

Кроме того можно записать видеообращение с пожеланиями и добрыми словами, выложить в социальных сетях с хэштегами #МыВместе #ХороводПодарковСВО или отправить на электронную почту udm_cak@mail.ru.

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