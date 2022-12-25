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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:45

В рамках Всероссийской акции #МыВместе для бойцов СВО в Удмуртии собрали 50 коробок новогодних подарков

24 декабря ижевчане приносили подарки на Открытую студию радио «Адам»
Екатерина АРДАШЕВА
Сбор подарков для военнослужащих из Удмуртии продолжается до 26 декабря

Сбор подарков для военнослужащих из Удмуртии продолжается до 26 декабря

Фото: Мария Бакланова

В столице Удмуртии продолжается Всероссийская акции #МыВместе, в рамках которой любой желающий может поддержать бойцов специальной военной операции новогодним подарком.

Многие ижевчане принесли теплые вещи

Многие ижевчане принесли теплые вещи

Фото: Мария Бакланова

В субботу, 24 декабря, в ТРК «Петровский» весь день работала Открытая студия радио «Адам» (104,5 FM, 12+), при ней находился пункт приема, где ижевчане могли оставить для защитников, пребывающих в зоне СВО любые вещи, напоминающие о доме и родных и создающие уютную, праздничаю атмосферу: сувениры, теплую одежду и открытки с добрыми словами.

Ижевчане смогли поздравить друг друга с наступающим Новым годом и обменться подарками

Ижевчане смогли поздравить друг друга с наступающим Новым годом и обменться подарками

Фото: Мария Бакланова

Подобные пункты работают во всех городах республики. Как рассказала координатор акции #МыВместе в Удмуртии Анна Наумова, жители региона все вместе уже собрали 50 коробок подарков. Подарки продолжают нести и сегодня. Завтра, 26 декабря, тоже есть возможность отправить военнослужащим открытку или сувенир.

Фото: Ольга Прохорова

Фото: Ольга Прохорова

Напомним, 24 декабря в гостях у Открытой студии побывала Анна Широких, мама троих детей и волонтер сообщества «Шьем для наших». Она рассказала, как увлечение шитьем помогло объединить почти 300 мастериц со всей Удмуртии. Теперь они сообща изготавливают спальные мешки, толстовки и балаклавы для бойцов СВО.

Анна Широких, волонтер сообщества «Шьем для наших»

Анна Широких, волонтер сообщества «Шьем для наших»

Фото: Мария Бакланова

Также студию посетила Галина Максимова, предприниматель из Кизнерского района. Это основатель и руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца», объединившего более 500 предпринимателей Удмуртии. Галина Максимова с начала военной спецоперации сотрудничает с командованием войсковой части по оказанию адресной помощи бойцам.

Кроме того, в гостях Открытой студии побывали волонтеры проекта по сбору подарков мобилизованным и родственники военнослужащих из Удмуртии.

Галина Максимова, основатель и руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца»

Галина Максимова, основатель и руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца»

Фото: Мария Бакланова

Открытая студия прошла при поддержке правительства Удмуртии. Сбор подарков продолжается. Их централизованно отправят военнослужащим Удмуртии 27 декабря.

Время работы пунктов:

Ижевск:

До 26 декабря включительно, ТРЦ «Молл Матрица», в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00;

До 26 декабря включительно, ТРК «Петровский», в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 19:00.

Глазов:

25 декабря, пл. Свободы, ТЦ «Пассаж» с 11:00 до 19:00;

26 декабря, пл. Свободы, ТЦ «Пассаж» с 15:00 до 19:00.

Сарапул:

До 26 декабря, ДК «Электрон» (ул. Калинина, 5) с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, МБУ «Молодежный центр» (ул. Фрунзе, 18) с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, МБУК ДК «Радиозавода» (ул. Гоголя, 30а) с 12:00 до 19:00.

Можга:

До 26 декабря, ТЦ «Рояль» с 11:00 до 16:00.

Воткинск:

До 26 декабря, ТЦ «Айсберг» с 12:00 до 19:00;

До 26 декабря, ЦГДБ им. Е. Пермяка с 10:00 до 18:00.

Кроме того можно записать видеообращение с пожеланиями и добрыми словами, выложить в социальных сетях с хэштегами #МыВместе #ХороводПодарковСВО или отправить на электронную почту udm_cak@mail.ru.

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