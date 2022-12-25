«Это хороший подарок на новый год»: Елизавета Туктамышева прокомментировала участие в чемпионате России и свою бронзу

Спортсменка рассказала, что довольна результатом. Фото: fsrussia.ru

Елизавета Туктамышева, знаменитая российская фигуристка родом из Удмуртии, заняла 3 место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходили в Красноярске с 22 по 25 декабря и транслировались по 1 каналу.

Выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию. Фото: скриншот с 1 канала

Как сообщает на официальном сайте Российская Федерация фигурного катания на коньках, чемпионат выиграла дебютантка Софья Акатьева, набравшая 249.74 балла. Серебро завоевала действующая чемпионка России Камила Валиева с 247.32 баллами. Елизавета Туктамышева набрала 241.72 баллов, став бронзовым призером. В произвольной программе она была четвертой.

Выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию. Фото: скриншот с 1 канала

Отметим, что медаль национального первенства Елизавета Туктамышева в последний раз завоевывала в сезоне 2014/2015 – тогда она взяла серебро. Сегодня на счету уроженки Удмуртии 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.

Выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию. Фото: скриншот с 1 канала

На пресс-конференции победителя и призеров Елизавета Туктамышева рассказала, что удовлетворена результатом, а само участке и медаль назвала «хорошим подарком на Новый год».

Победительница и призеры чемпионата России по фигурному катанию 2022. Фото: fsrussia.ru

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