Сотрудники ГИБДД и спасатели помогли двум застрявшим на трассе из-за морозов водителям в Удмуртии

Водитель по неизвестной причине не обратился за помощью и пытался починить заглохший мотор самостоятельно Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Из-за воцарившихся в Удмуртии морозов многие автомобилисты испытывают затруднения на дорогах, особенно это касается дальнобойщиков. Например, 7 января сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Малопургинский» помогли водителю грузового автомобиля из Курска. Как сообщает на официальной странице ВКонтакте пресс-служба МВД по Удмуртии, фуру с включенной аварийной сигнализацией обнаружили при патрулировании федеральной трассы М-7 «Волга». Водитель уже сутки пытался самостоятельно отремонтировать двигатель, почему-то не обращаясь в экстренные службы.

Вызвав спасателей и скорую, сотрудники Госавтоинспекции усадили водителя в служебный автомобиль, где отогревали его до прибытия помощи. Пострадавшего пришлось госпитализировать с обморожениями конечностей.

О втором случаев сообщила ВКонтакте пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Он произошел в Малопургинском районе – также из-за неисправности мотора грузовика. Водитель добрался до ближайшей АЗС на попутках и дожидался помощи. На место выехали сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии. Они отогрели автомобиль при помощи тепловых пушек, и дальнобойщик смог продолжить свой путь.

Аномальные морозы в Удмуртии продолжаются, и водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах, а также внимательнее относиться друг к другу.

«Если вы заметили на обочине стоящий автомобиль, пожалуйста, остановитесь и узнайте у водителя, все ли у него в порядке. Для вас – это три минуты времени, а для кого-то, возможно, спасение жизни», – призывает МЧС.

Тем, у кого заглохла машина, не следует паниковать, им первым делом нужно набрать номер «112», и помощь придет.

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