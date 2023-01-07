Школы Ижевска переведут на дистанционное обучение из-за аномальных морозов

Детские сады будут работать в штатном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 января школы Ижевска будут работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.

Школьники будут учиться из дома из-за морозов, ударивших по всей республике.

«В связи с аномальным похолоданием школы и учреждения дополнительного образования переводим на дистанционное обучение 9 января. В дальнейшем будем смотреть по ситуации», – сообщил глава.

При этом детские сады будут работать в штатном режиме. Напомним, что аномально холодная погода пришла в республику 5 января. Среднесуточная температура опустилась ниже нормы и продержится на этом уровне предположительно до 11 января. Уже 8 января синоптики обещают морозы до -30...-35°С.

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