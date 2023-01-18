Женщина, которую сбил вместе с ребенком водитель на автогрейдере, госпитализирована с травмами средней степени тяжести

Автогрейдер сбил мать с ребенком во время уборки снега. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Жизнь женщины, которую вместе с ребенком сбил автогрейдер в Можгинском районе, вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести в Можгинскую районную больницу.

Напомним, 26-летнюю женщину с трехлетней дочкой сбил автогрейдер во время уборки снега. Машина шла задним ходом, а мать с ребенком двигалась по обочине. К сожалению, малышка скончалась.

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