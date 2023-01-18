Автогрейдер сбил насмерть трехлетнюю девочку в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В селе Большая Уча Можгинского района автогрейдер сбил 26-летнюю девушку с трехлетним ребенком. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

54-летний водитель техники выполнял снегоуборочные работы. Он двигался с задним ходом, и в этот момент по обочине шли пешеходы. Произошло ДТП. Девочка погибла на месте, а женщина получила травмы. Ее госпитализировали.

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