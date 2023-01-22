Гороскоп на день: 23 января со Львами хотят переспать, а Весам придется потрудиться

Астропрогноз на день для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже подготовил гороскоп для всех знаков зодиака. Рассказываем, что нас ждет 23 января.

ОВЕН

Сегодня стоит навести порядок в своих делах, планах и ежедневнике. Вы слишком запутались от обилия всего. Заодно не помешает по-новому организовать рабочее пространство.

ТЕЛЕЦ

Вам придется проявить себя в роли наставника для менее опытного человека. Это может коснуться любой сферы жизни – от отношений с противоположным полом и друзьями до работы.

БЛИЗНЕЦЫ

Если хочется перемен, не стоит их бояться. Самое время придумать план.

РАК

Раки могут столкнуться с рядом трудностей и мелких неприятностей в течение дня. Но это ненадолго.

ЛЕВ

Кто-то недвусмысленно намекает, что не прочь был бы сделать ваши отношения чуть ближе. Например, начать сразу с секса. А почему бы и нет?

ДЕВА

Кому-то может понадобиться ваш совет, помощь и поддержка. И вы действительно поможете близкому человеку взглянуть на ситуацию под другим углом.

ВЕСЫ

Весам придется немало потрудиться, в первую очередь на работе. Но после настанет чувство удовлетворения.

СКОРПИОН

Скорпионам не мешает заняться спортом на свежем воздухе. Вашему организму давно нужна разрядка. В идеале – сделать это в компании.

СТРЕЛЕЦ

Отличный день, чтобы поработать над развитием отношений. Можно, например, сделать вместе что-то необычное. Если вы давно не ходили на свидание – это отличный освежить отношения.

КОЗЕРОГ

Будьте экономнее. Возможны небольшие финансовые неприятности.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня в ударе. Вы необыкновенно продуктивны, полны энергии и вдохновения. Вечером вас ждет романтический сюрприз.

РЫБЫ

Вас могут отвлекать посторонние мысли. Сосредоточиться будет непросто.

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