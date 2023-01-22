Гороскоп на неделю: с 23 по 29 января Близнецы начнут избавляться от вредных привычек, а Скорпионам стоит посвятить время семье

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже рассказала, что ждет жителей города на следующей неделе.

ОВЕН

На этой неделе могут возникнуть проблемы или с работой. Не стесняйтесь говорить о проблемах – только так их можно решить. А вот на любовном фронте у вас все отлично.

ТЕЛЕЦ

Тельцы на этой неделе окажутся необыкновенно требовательны к окружающим и себе. Но иногда стоит уменьшить запросы – ведь никто не может быть совершенным.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы давно хотели избавиться от вредных привычек, то эта неделя идеально подходит, чтобы начать. Помогут в этом непростом пути вам близкие.

РАК

Отличный период, чтобы выбросить все ненужные вещи, а потом сделать генеральную уборку в доме. Заодно это поможет вам навести порядок в голове.

ЛЕВ

Львов будут преследовать люди, которые, как вам кажется, не знают самых элементарных вещей. Но не исключено, что и вы сами не обо всем осведомлены. Попробуйте обсудить все проблемы, и это поможет расставить точки над и.

ДЕВА

Девы могут кардинально изменить всю свою жизнь: и семейную, и любовную, и профессиональную. Пора действовать!

ВЕСЫ

Прежде чем действовать, подумайте несколько раз. Необдуманные поступки могут привести к не самым хорошим последствиям. Обратите внимание на этой неделе и на свое самочувствие.

СКОРПИОН

Вашей семье вас не хватает. Проводите побольше времени с близкими, а в выходные сходите в кино или театр все вместе.

СТРЕЛЕЦ

Неделя окажется полной стрессов и перенапряжений. Проблемы будут происходить и в личной жизни, и на работе, и в общении с друзьями. Запаситесь успокоительным – этот период надо просто пережить.

КОЗЕРОГ

Козероги окажутся настолько бодры и энергичны, что любая задача окажется вам по плечу. Даже самая сложная. Своим энтузиазмом вы вызываете восхищение окружающих.

ВОДОЛЕЙ

Неделя окажется продуктивной, и вы будете довольны результатами своей работы. И начальство ваше тоже. Это даже может вылиться в денежное поощрение. Под конец недели стоит вознаградить себя за труды небольшим подарком.

РЫБЫ

Не стоит тратить время на различную ерунду и развлечения. Займитесь делом. Можно запланировать что-то важное.

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