Производственное здание по обработке древесины загорелось в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

18 февраля в 04:35 в селе Дебесы Удмуртии загорелось производственное здание по обработке древесины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На момент прибытия команды пожарных уже сгорела постройка, огонь от которой перешел на крышу рядом стоящего одноэтажного здания.

О том, что в здании находятся работники, сообщил хозяин предприятия.

«Стали тушить и одновременно проводить внешнюю разведку. Я дал указание диспетчеру вызвать на место владельца объекта, чтобы тот открыл двери. Тогда еще не было информации, что внутри люди», – рассказал Александр Кардопольцев, начальник караула ПЧ-29.

Из-за сильного задымления пожарные-спасатели разбили окна для проведения разведки.

Сотрудники предприятия находились в помещении с плотно закрытыми дверьми. Мужчины выбрались через окно, медицинская помощь не понадобилась.

После спасения заложников пожара пожарные потушили огонь на пилораме. Пострадала крыша и оборудование.

Причины устанавливаются.

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