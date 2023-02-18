Пеноблочный дом сгорел в Глазовском районе Удмуртии

В происшествиях обошлось без жертв. Фото: архив редакции

В поселке Дом отдыха Чепца Глазовского района в ночь с 17 на 18 февраля загорелся пеноблочный дом с мансардным этажом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сожжена веранда, перекрытия между этажами, а также повреждена внутренняя отделка дома. Площадь пожара составила 94 кв.м.

Кроме этого, пожарные-спасатели присоединились к поиску 8-летнего мальчика на ул. Воткинское шоссе в Ижевске. Также совершен выезд на оказание помощи правоохранительным органам во вскрытии дверей в поселке Игра, где на полу в доме была обнаружена 71-летняя женщина.

Мальчика нашли в удовлетворительном состоянии, пенсионерку госпитализировали с предварительным диагнозом – инсульт.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачей ГКБ №5 в Ижевске не было на месте во время профосмотра школьников

Котельная в хозяйственном магазине загорелась в Удмуртии