Россияне этой весной собираются путешествовать по стране

Туристы предпочитают путешествия по России
Фото: Мария Бакланова
Более 80% путешественников весной собирается ездить по стране. Об этом сообщает RT (18+).
Чаще всего туристы выбирают следующие направления (по данным OneTwoTrip):
– Москва (21,6%);
– Сочи (13%);
– Санкт-Петербург (12,5%);
– Минеральные Воды (6,6%);
– Калининград (4,7%).
«Из нового — заметно выросла популярность Иркутска, в рейтинге на предстоящую весну он занимает восьмое место, хотя годом ранее был за пределами первой двадцатки. Также видим рост спроса на отели Махачкалы — город поднялся с 22-го места в прошлом году на десятую строчку списка», – рассказали RT в пресс-службе организации Ostrovok.ru.
Стоимость бронирований при этом снизилась. Однако стоимость перелетов выросла на 6–7%.
Из зарубежных направлений туристы выбирают Пхукет, Бангкок, Ташкент, Баку, Бали, Дубай, Ереван, Анталью и Стамбул.
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