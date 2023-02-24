Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на своем концерте в баре Ижевска

Фото: ridus.ru

На «Ижевскую винтовку» по традиции приехал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но после успешно проведенных соревнований он приехал в бар «Брауплац» на свой анонсированный концерт.

Публику Губерниев развлекал хитами 90-х. Спел «Маргариту» Валерия Леонтьева, «Электричку» Алены Апиной и многие другие песни.

Вместо фонограммы гости заведения слушали качественную живую музыку в исполнении двух гитаристов и приятный вокал Дмитрия.

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