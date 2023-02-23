Победительницей «Ижевской винтовки» в индивидуальной гонке стала Лариса Куклина

Соревнования проходят в Ижевске. Фото: biathlonrus.com

На биатлонном комплексе в Ижевске прошли первые гонки. Имена победителей и призеров называет Союз биатлонистов России.

В индивидуальной гонке победу одержала Лариса Куклина из Ямало-ненецкого автономного округа. Второй стала Анастасия Шевченко из Свердловской области, третье место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края.

Малый Кубок России в зачете индивидуальных гонок выиграла Анастасия Шевченко. Лариса Куклина стала второй, а Анастасия Гореева из Московской области.

Напомним, «Ижевская винтовка» проходит с 21 по 27 февраля. На соревнования приехали звезды этого вида спорта из России и Баларуссии. Комментирует соревнования Дмитрий Губерниев.

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