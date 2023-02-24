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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:35

Александр Богачев стал новым директором автозавода «Лада Ижевск»

Ранее эту должность возглавлял Денис Носов
Гужавина Алина
Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

22 февраля на должность генерального директора автозавода «Лада Ижевск» встал Александр Богачев. Об этом сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия».

Он сменил прошлого директора – Дениса Носова, руководящего заводом с ноября 2018 года.

Сам Богачев на ижевский завод пришел 8 лет назад, до этого проработав на «АвтоВАЗе» с 1999 года.

Итоги 2022 года показали, что «Лада Ижевск» находится в убытке на 3,64 млрд рублей. Lada Vesta перестала выпускаться с августа, а само производство теперь находится в Тольятти.

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