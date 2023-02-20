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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:53

Завод «Лада Ижевск» за 2022 год снизил выручку на 3,6 млрд рублей

Весной прошлого года предприятие прекратило выпускать Lada Vesta
Виола Романова
На заводе планируется запустить производство электрической версии Lada Largus

На заводе планируется запустить производство электрической версии Lada Largus

Фото: Мария Бакланова

За 2022 год ижевский завод «Лада» снизил выручку с 10,4 до 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на Интерфакс.

Таким образом выручка снизилась в 3,3 раза или же на 3,6 млрд рублей. Это рекордный чистый убыток для компании. На это безусловно повлиял перенос производство популярной модели Lada Vesta из столицы Удмуртии в Тольятти. Последнюю машину этой модели собрали на заводе 4 августа 2022 года. Отметим, что изготовлением Lada Vesta занимались на заводе с 2015 года. На переезд производства повлияло введение санкций.

Себестоимость продаж упала на 51,4% или же на почти 4,7 млрд рублей. Президент компании Максим Соколов заявлял, что на ижевском заводе к концу года будет налажено опытное производство e-Largus. Напомним, что презентация прототипа электрического автомобиля прошла в Ижевске в декабре прошлого года.

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