Завод «Лада Ижевск» за 2022 год снизил выручку на 3,6 млрд рублей

На заводе планируется запустить производство электрической версии Lada Largus Фото: Мария Бакланова

За 2022 год ижевский завод «Лада» снизил выручку с 10,4 до 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на Интерфакс.

Таким образом выручка снизилась в 3,3 раза или же на 3,6 млрд рублей. Это рекордный чистый убыток для компании. На это безусловно повлиял перенос производство популярной модели Lada Vesta из столицы Удмуртии в Тольятти. Последнюю машину этой модели собрали на заводе 4 августа 2022 года. Отметим, что изготовлением Lada Vesta занимались на заводе с 2015 года. На переезд производства повлияло введение санкций.

Себестоимость продаж упала на 51,4% или же на почти 4,7 млрд рублей. Президент компании Максим Соколов заявлял, что на ижевском заводе к концу года будет налажено опытное производство e-Largus. Напомним, что презентация прототипа электрического автомобиля прошла в Ижевске в декабре прошлого года.

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