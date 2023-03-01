Жители Удмуртии смогут задать вопросы по здравоохранению в новом федеральном чате

Для жителей Удмуртии и Ижевска подготовила два разных чата Фото: Мария Бакланова

Для жителей Удмуртии стал доступен новый федеральный ча т«ЗдравКонтроль», в котором они могут задать вопросы по здравоохранению. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В рамках проекта создадут 2 телеграм-чата. Они доступны для пользования с 1 марта. В них жители региона смогут задать вопросы и оставить обращение на тему трудности записи к специалисту, получения льготных медикаментов, вопросов нарушения врачами этики в общении с больным, навязывание платных услуг и др. Ответы будут поступать напрямую от представителей медицинских организаций.

Но в чате нельзя получить консультацию врача по лечению, наличию медикаментов в аптеках, работе скорой помощи и вопросам срочной госпитализации.

«Наш проект действует с 2018 года, сейчас он запущен уже в 34 регионах страны. Участие Удмуртии в нашем проекте поможет повысить доступность медицинской помощи и снизить количество необоснованных жалоб в адрес медорганизаций», – сказал руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

С сегодняшнего дня для жителей Ижевска станет доступен чат «Ижевск. Здоровье», котором ижевчане смогут задать вопрос на тему городских больниц и получить от них ответ. Такой же чат доступен и для жителей районов Удмуртии – «Удмуртия. Здоровье».

Медчаты работают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Жителей Удмуртии попросили быть вежливыми и соблюдать правила чатов.

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