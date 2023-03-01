Мошенники Удмуртии стали использовать новый способ для краж с банковских счетов

Один случай такого мошенничества уже зарегистрировали в Глазове Фото: Амир Закиров

Мошенники Удмуртии начали использовать новый способ краж с банковских счетов под видом вознаграждения за отзыв о работе сотрудников банка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Один такой случай уже зарегистрировали в Глазове. 52-летний мужчина увидел в интернете объявление о возможности заработка в размере 3 тысяч рублей за оставленный на сайте банка отзыв. Глазовчанин перешел по ссылке. Для получения денег ему нужно было ввести данные карты и коды из смс-сообщений. После этого мужчина увидел, что с его счета списали 110 тысяч рублей.

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