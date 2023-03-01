20-летний мужчина погиб после падения с 6 этажа на стройке в Ижевске

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20-летний мужчина из Ижевска погиб на стройке в центре Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

28 февраля во время проведения подсобных работ на стройке молодой человек упал с высоты 6 этажа. Строительство проходило на улице Бородина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, а также назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства.

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