Женщинам «Ижстали» вручили благодарности

Фото: ПАО «Ижсталь»

Накануне Международного женского дня лучшие сотрудницы завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отмечены благодарностями управляющего директора ПАО «Ижсталь».

Все награжденные достигли высоких производственных показателей, принимают активное участие в общественной жизни завода, воспитывают молодую рабочую смену.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Женщины составляют более 30% от общего количества персонала завода. Они трудятся на самых различных участках: от рабочих специальностей до бухгалтерии и коммерческой службы. Среди них немало тех, кто является лучшим по профессии, служит примером профессионального мастерства и ответственного отношения к порученному делу. При этом женщины – инициаторы и активные участницы многих корпоративных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«Женщины «Ижстали» вносят значительный вклад в достижения завода, мы гордимся прекрасной половиной нашего коллектива», – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

Фото: ПАО «Ижсталь»