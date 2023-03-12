Гороскоп на день: 13 марта Тельцов ждут проблемы в отношениях с близкими, а Львов – с недвижимостью

Что пророчат звезды Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет различных представителей знаков зодиака 13 марта.

ОВЕН

День окажется нестабильным и непредсказуемым – строить планы бесполезно. А вот насладиться легкой спонтанностью можно.

ТЕЛЕЦ

Не исключены проблемы в отношениях с друзьями и родственниками. В некоторых ситуациях лучше помолчать.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы окажетесь в центре внимания и будете блистать. Все сегодня восхищаются вами.

РАК

Ракам предстоит заниматься сразу несколькими делами, так что постарайтесь не распыляться и не брать на себя лишнюю нагрузку.

ЛЕВ

Возможны проблемы с имуществом и недвижимостью. Будьте внимательны.

ДЕВА

Девы могут сделать то, чем можно гордиться. Главное – не откладывать на потом, а воплощать свою идею в жизнь по вдохновению.

ВЕСЫ

Весов ждет очень интересное знакомство с новым человеком, которое может перерасти в дружбу или любовь на всю жизнь.

СКОРПИОН

Скорпионы настолько обаятельны и сексуальны, что могут легко привлечь внимание представителей противоположного пола. Но стоит быть осторожнее со случайными связями.

СТРЕЛЕЦ

Отличный день, чтобы строить планы на будущее, а заодно планировать крупные события в своей жизни.

КОЗЕРОГ

В этот день Козерогам придется разруливать ситуацию, которую вы же сами и создали. Придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

ВОДОЛЕЙ

Вопрос, который не дает покоя, решится в вашу пользу – даже не придется ни о чем волноваться. Возможен небольшой доход, который стоит потратить на развлечения.

РЫБЫ

Рыб ждут приятные впечатления, а также награды, которые вы действительно заслужили.

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