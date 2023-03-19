Фотофакт: сгоревший барак в центре Ижевска снесли

Дом признали аварийным еще в 2000 году Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске снесли заброшенный двухэтажный дом, расположенный по адресу ул. Ленина, 59. Причиной стала не только опасность здания, но и повышенный интерес к ней со стороны асоциальных граждан и детей.

Активисты Общественного народного фонда не раз обращались в муниципалитет, чтобы решить вопрос о сносе объекта, однако, процесс затягивался, поскольку дом находился в частной собственности, да и собственники квартир не хотели прощаться со своим жильем по цене застройщика.

Здание построили в 1930 году и в 2000-м его признали аварийным. За последние несколько лет в доме произошло 4 пожара.

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