Активисты просят ускорить снос сгоревшего барака в центре Ижевска

Дом признали непригодным для проживания еще в 2000 году. Фото: vk.com/onf_izhevsk

Активисты Общероссийского народного фронта обратились к властям Ижевска с просбой усилить работу по сносу заброшенного двухэтажного дома №59 по улице Ленина с целью как можно скорее снести опасное строение. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

«Мы попросили администрацию Ижевска усилить претензионную работу в отношении собственников сгоревшего двухэтажного деревянного дома по его сносу для обеспечения безопасности людей, в особенности детей. Совместно мы будем добиваться скорейшей ликвидации опасной заброшки», - говорится в сообщении.

По одним данным, здание было построено в 1930 году, по другим – в 1954. Дом признали непригодным для проживания еще в 2000 году. Заброшка, которая за последние 5 лет пережила 4 пожара, стала излюбленным местом сбора асоциальных граждан. Также опасное здание привлекает детей и подростков, что беспокоит общественников.

Активисты не раз обращались в муниципалитет с просьбой решить проблему, однако городские власти объясняют, что по закону они не могут снести дом, поскольку он находится в частной собственности.

«Оказалось, что 70% квартир находятся в собственности компании «Талан», выкупившей здесь близлежащие земли. Камнем преткновения, по их словам, стали собственники двух квартир, не желающие продать свое жилье по цене застройщика», - говорится в сообщении.

По словам начальника Службы технологического обеспечения ЖКХ Ижевска Алексея Мещанинова, застройщик готов снести дом за свой счет, построить здесь новое жилье и облагородить территорию. Сейчас власти пытаются решить проблему через суд, но «пока не получается».

Активисты ОНФ планируют обратиться к застройщику и привлечь его к работе по обеспечению безопасности на данном участке.

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